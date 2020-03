PSV-huurling Maxi Romero scoort er in Argentinië op los

PSV verhuurde de in januari pas 21 jaar geworden aanvaller vorige zomer aan zijn vorige club Vélez Sarsfield en dat lijkt een goede zet geweest. Romero is in zijn thuisland weer op stoom gekomen en scoorde afgelopen nacht opnieuw voor zijn club. Zijn zevende treffer van het seizoen - van 27 in totaal van Vélez - betekent dat zijn club plek drie in de Argentijnse competitie in handen heeft genomen. Romero maakte vier goals in de laatste vier wedstrijden.



Komende zomer keert hij in principe terug bij PSV, waar hij nog een contract tot midden 2023 heeft. Zijn zaakwaarnemer gaf eerder dit jaar al aan dat Romero de wens heeft om in Europa te slagen en hij hoopt dat bij PSV te doen. De Eindhovense club heeft op dit moment met Sam Lammers en de nog geblesseerde Donyell Malen al twee spitsen voor de basis onder contract staan.