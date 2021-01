PSV hoopt op Dumfries en Gakpo tegen Feyenoord, Madueke weken aan de kant

PSV wint de meeste wedstrijden wel, maar het spel dat de coach voor ogen had is vaak nog niet zichtbaar. ,,Het is met dit drukke schema ook moeilijk om elke wedstrijd vol gas te geven en druk te zetten. We moeten ook slim omgaan met onze energie”, vindt Schmidt. ,,We zijn op de goede weg, als je naar het totaalplaatje kijkt. Ook wedstrijden die vaak redelijk in balans zijn, weten we naar ons toe te trekken. Na de maand januari, met veel topduels, moeten we het ook weer in februari laten zien.”



Dat Feyenoord de laatste drie wedstrijden verloor, zegt Schmidt niet zoveel. ,,Het is juist gevaarlijk om tegen zo’n ploeg te spelen. Ze hebben veel ervaring en ook veel individuele kwaliteiten. Steven Berghuis is een erg goede speler. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen winnen als we spelen zoals de laatste weken.”