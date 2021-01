PSV heeft spits Zahavi terug voor Ajax-uit, nog twijfel over Götze en Van Ginkel

Götze keert - als het goed is - vandaag terug in de groepstraining en afhankelijk van de reactie wordt dan besloten of hij er zondag bij is. Marco van Ginkel nadert ook een stap richting de wedstrijdselectie, maar of dat zondag al zo is weet Schmidt nog niet. ,,Zaterdag nemen we de laatste beslissingen”, zo gaf hij aan.



De trainer vindt de topper enorm belangrijk, maar liet ook doorschemeren dat het aan de andere kant 1 van de 34 duels in de eredivisie is. ,,Het is geen WK-finale”, zei hij er onder meer over. ,,Maar ik proef dat de groep er zin in heeft en positief is.”



Bij PSV keren ook Ryan Thomas, Mauro Júnior en Érick Gutiérrez naar verwachting terug in de selectie. Dat geldt nog niet voor Armando Obispo, die wel volledige fitheid nadert.