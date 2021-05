PSV heeft na Drommel ook tweede zomeraankoop binnen

Ramalho, die een contract voor drie seizoenen ondertekende, komt voor ongeveer 2,5 miljoen over van Red Bull Salzburg en had zijn jawoord eerder al aan PSV gegeven. De centrale verdediger is dinsdag medisch gekeurd en sluit eind juni of begin juli aan bij de PSV-selectie voor de eerste training van het nieuwe seizoen.



Ramalho werkte bij Red Bull Salzburg al samen met Schmidt, die de Braziliaanse verdediger vervolgens ook naar Bayer Leverkusen haalde. ,,Met André Ramalho halen we een ervaren centrale verdediger naar PSV die bekend is met de voetbalfilosofie van Schmidt en de kwaliteiten heeft om dat op het veld uit te voeren”, reageert technisch directeur John de Jong op de clubwebsite. ,,Daarnaast weet hij wat het is om voor de prijzen te moeten spelen én deze te winnen. We volgen de verrichtingen van André al vanaf het moment dat hij in Europa actief is en hadden nu een kans hem naar PSV te halen. Daar hebben we direct naar gehandeld.”



Zelf is Ramalho zeer verheugd met zijn nieuwe uitdaging: ,,Het eerste contact met PSV dateert van vorig seizoen. Destijds kwam het nog niet tot een overstap. Ik ben erg blij dat het nu wel gelukt is. Ik ken de historie van PSV, de warme band met Brazilië en de goede naam die de PSV-supporters hebben. Ik kijk ernaar uit om hier in het Philips Stadion te gaan spelen en hoop net zo succesvol te zijn als meerdere landgenoten hier in het verleden waren.”