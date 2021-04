PSV heeft goede hoop dat Mario Götze blijft ondanks clausule

De brief die het leven van Berry van Aerle veranderde: ‘Ik was misselijk van de zenuwen’

12 april Precies 40 jaar geleden viel er een brief op de mat in huize Van Aerle, die de deur naar het succes opende voor Berry. Met PSV en Oranje won hij veel prijzen en werd een cultheld van de Eindhovense voetbalclub. Maar bijna was het zover helemaal niet gekomen. ‘Ik was echt misselijk van de zenuwen.’