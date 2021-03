PSV heeft Drommel binnen: ‘Situatie Mvogo? Niet verstandig om hier uitgebreid over te praten’

Drommel is persoonlijk rond met PSV, waarschijnlijk over een 5-jarig contract. ,,Dat zou zomaar kunnen”, lachte hij bij ESPN. De club uit Eindhoven was op zoek naar een nieuwe keeper omdat Yvon Mvogo, de eerste doelman van dit seizoen, gehuurd wordt van RB Leipzig. Tweede keeper Lars Unnerstall gaat volgend seizoen bij FC Twente aan de slag.

Samenvatting!

,,Natuurlijk wil ik blijven spelen”, zei Drommel. ,,Daar is wel over gesproken. Maar ik weet niet of het verstandig is om hier nu al uitgebreid over te praten. Ik wil het seizoen goed afmaken met FC Twente. Niet op deze manier zoals we tegen AZ hebben gespeeld.”

Drommel wilde niet bevestigen dat Mvogo komende zomer terugkeert naar Leipzig. ,,Misschien gaat hij weg, misschien blijft hij”, antwoordde de keeper die baalde van het optreden van zijn ploeg in Alkmaar. ,,We begonnen slecht en wisten niet waar we moesten lopen. Het was gewoon heel slecht, er zat geen pit in. Ik ga bij die 3-0 dramatisch in de fout. Daar neem ik mijn verantwoording voor.”