PSV geeft onmachtig Ajax opnieuw het nakijken in boeiende topper en is koploper

Waar Ruud van Nistelrooij de verwachte elf namen aan de aftrap liet verschijnen (met Xavi Simons als rechtsbuiten), had Alfred Schreuder een paar verrassingen in petto. Zo nam Daley Blind na zijn reserverol in Glasgow ook in de eredivisie voor het eerst plaats op de bank. Na de geblesseerd geraakte Owen Wijndal gaf Schreuder nu de voorkeur aan de rechtsbenige Devyne Rensch als linksback. Daar hield de trainer het niet bij, want op het middenveld moest Kenneth Taylor wijken voor Mohammed Kudus, die daarmee voor het eerst een koppel vormde met Brian Brobbey.

In aanloop naar de kraker stelde Schreuder nog het verdedigen als belangrijkste verbeterpunt te zien, zeker ten opzichte van de eind juli verloren Super Cup. Toen won PSV met 3-5, onder meer doordat Ajax geen antwoord had op de indraaiende voorzetten van Cody Gakpo. De verder warmgedraaide captain werd nu door Schreuder belast met Jorge Sánchez. Althans, dat was de bedoeling.

Maar ook de Mexicaan, die zeker in de Champions League nog geen al te beste indruk maakte, stond Gakpo halverwege de eerste helft zijn specialiteit uit de kast te trekken. En omdat een andere aankoop, Calvin Bassey, Luuk de Jong liet ontsnappen, kreeg PSV met het beproefde recept zonder enige moeite de openingstreffer te pakken. Voor Gakpo was het alweer zijn twaalfde assist in dertien eredivisieduels.

Volledig scherm Luuk de Jong viert de 0-1. © Pro Shots / Stanley Gontha

Voor Remko Pasveer alle reden om Sánchez er verbaal van langs te geven. In de fase ervoor had de doelman amper wat te doen gehad. Niet dat Ajax goed speelde. Integendeel, want zonder Blind was de ploeg duidelijk zoekende naar tempo, creativiteit en precisie in de opbouw.

En kansen creëren door de dit seizoen eveneens wankele defensie van PSV onder druk te zetten, lukte ook niet. Om de simpele reden dat Steven Bergwijn en Dusan Tadic met hun back meegingen en Brobbey daardoor steeds de grote afstand tussen de passende mandekkers moest overbruggen. Pas als de sterke spits André Ramalho achterhaalde, werd het balbezit van PSV onderschept of onderbroken.

Twee momenten van opwinding vielen er voor rust nog te noteren: Eerst sloeg de vlam in de pan toen Armando Obispo Steven Bergwijn ondersteboven liep, waarbij ook Ajacied Edson Álvarez op de bon werd geslingerd. Diezelfde Mexicaan bracht Kudus op slag van rust na een corner in stelling. Maar de Ghanees, die eerder in de eerste helft nog een omhaal gekraakt zag worden (Ajax claimde tevergeefs voor hands), schoot hard op de paal.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Zo stevende de landskampioen af op een nieuwe nederlaag in een topduel. Zeker toen PSV vroeg in de tweede helft al de beslissing kon forceren. En ook dat was niet nieuw, aangezien de goede intenties waarmee Ajax uit de kleedkamer kwam ook tegen Napoli en Liverpool meteen na rust de prullenbak in konden. Na weggewerkte corner werd Tadic afgetroefd door Joey Veerman. Erick Gutiérrez was er vervolgens als de kippen bij om de bal, die in de kluts nog werd beroerd door De Jong, in het dak van het doel te rammen: 0-2.

Volledig scherm Remko Pasveer moet voor de tweede keer vissen. © ANP

Berusting vond daarop aanvankelijk plaats op de tribunes, waar het doemscenario niet eens als verrassing kwam. De aanhang zag Ajax nog jagen op de aansluitingstreffer, maar veel verder dan een geplaatst afstandsschot van Álvarez en een te hoge volley van Kudus kwam de koploper niet meer. PSV liet het na om in uitbraken Ajax de nekslag te geven. En daarop veranderde de toon bij het publiek: ‘Schreuder, rot op’, klonk het meermaals vanuit de harde kern, terwijl de wissel van routinier Tadic met luid gejuich werd begroet.

Uitgerekend diens vervanger, Lorenzo Lucca, maakte een eind aan de negatieve geluiden door met een andere invaller, Davy Klaassen, de 1-2 te forceren. Daarop perste Ajax er nog een slotoffensief uit. Die begon met een kopbal van Álvarez maar dat bleek ondanks spannende momenten in de PSV-doelmond tevens de grootste kans.

Volledig scherm Lorenzo Lucca tekent voor de 1-2. © Pro Shots / Toon Dompeling

Daardoor verloor Ajax, na de bekerfinale en de Super Cup, voor de derde keer op rij van de Brabantse rivaal. Waar de Amsterdammers inzetten op een marge van zeven punten, vinden ze PSV kort voor het WK en de winterstop op één punt terug. Dat zorgt voor veel frustraties. Op het veld, want ook na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie bleef het met diverse opstootjes onrustig op het veld. En ook op de tribune, waar een deel van de supporters de pijlen andermaal op de hoofdtrainer richtte.

Volledig scherm Na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam nog een keer in de pan. © ANP

Volledig scherm Ook voor rust liepen de gemoederen al hoog op. © ANP

