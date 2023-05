PSV gaat miljoenenbod uitbrengen op met Groningen gedegradeerde spits Ricardo Pepi

Van Hanegem en Wijnste­kers sluiten Feyenoord-feest af met AD-pod­cast: ‘Trauner/Hancko beste duo sinds Israel/Laseroms’

Ruim tweehonderd mensen sloten de huldigingsdag van Feyenoord maandagavond af in poppodium Annabel in Rotterdam, waar een live-uitvoering van de AD-podcast Willem & Wessel ten tonele gebracht werd. Onder anderen Willem van Hanegem en Ben Wijnstekers gingen zo’n twee uur in gesprek over de kampioen van Nederland. Een bloemlezing van een avond nagenieten van het kampioensweekend van Feyenoord.