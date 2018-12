PSV’er Lozano genomineerd voor beste speler CONCACAF

Dat heeft de overkoepelende bond CONCACAF bekendgemaakt. Lozano deed ook in 2016 en 2017 een gooi naar de prijs, maar eindigde beide jaren als tweede. In 2016, toen de 23-jarige Mexicaan nog in eigen land actief was bij Pachuca, won Real Madrid-doelman Keylor Navas. Vorig jaar ging de titel naar oud-PSV’er Bryan Ruiz. Deze editie moet Lozano onder meer zien af te rekenen met landgenoten Hector Herrera en Carlos Vela.

Na zijn overtuigende debuutseizoen in Eindhoven etaleerde Lozano zijn klasse ook op het WK. De vleugelaanvaller was met het enige doelpunt van de wedstrijd onder meer verantwoordelijk voor de overwinning van Mexico op Duitsland. In de eredivisie is Lozano dit seizoen tot nu toe goed voor tien doelpunten in vijftien duels. In de Champions League trof hij in negen wedstrijden drie keer doel.