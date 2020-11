PSV en Philips tot 2031 met elkaar door

,,Juist in deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is, vinden we het belangrijk onze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid bij de club en de regio uit te spreken", aldus Frans van Houten, topman van Philips. ,,Daarom hebben we, als oprichter van PSV, besloten ons de komende tien jaar verder te verbinden aan PSV. Daarmee leggen we samen een stevige basis voor nieuw, toekomstig succes."