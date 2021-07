PSV en Ihattaren kijken of deze zomer een transfer mogelijk is

Door Rik Elfrink



PSV rolde afgelopen week Galatasaray op in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League. Na het met 5-1 gewonnen duel en een aantal prachtige goals ging het in veel nabeschouwingen toch weer over een speler die niet op het veld had gestaan. Mohamed Ihattaren moest een kwartier voor tijd toezien hoe Ryan Thomas op het veld instapte als vervanger van Noni Madueke.