PSV en Borussia Dortmund in hoofdlijnen akkoord over transfer Donyell Malen

Overleg met Raiola

Zaakwaarnemer Mino Raiola is donderdag gezien in Eindhoven en heeft volgens bronnen van deze krant topoverleg gehad met PSV. Ook met Borussia Dortmund-directeur Michael Zorc is naar verluidt overleg geweest. Hij wil Malen zo snel mogelijk laten invliegen naar het trainingskamp van de Duitse club in Zwitserland, al moeten alle mondelinge afspraken nog uitgewerkt worden.

PSV gaat tegen de 30 miljoen euro ontvangen voor Malen, maar over een aantal clausules wordt nog wel onderhandeld. Ajax krijgt 1,5 procent van de transfersom en Arsenal 1 procent. Daarnaast had zaakwaarnemer Mino Raiola met PSV afspraken over de verdeling van een transfersom. Deze afspraken kunnen bij een definitieve transfer altijd nog flink wijzigen en daardoor is lastig in te schatten hoeveel PSV netto gaat overhouden. Dat laatste is sowieso moeilijk omdat er bonusafspraken met Dortmund kunnen gelden, waarvan niet honderd procent zeker is of ze uitgekeerd worden.