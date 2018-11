PSV en Ajax niet alleen in punten op eenzame hoogte

Vanmiddag werkte Ajax met de zevenklapper op bezoek bij Excelsior weer flink aan het doelsaldo en ook de 1-4 van PSV gisteren in Doetinchem sprak boekdelen. De cijfers die de koploper kan overleggen zijn indrukwekkend. Met 43 doelpunten na twaalf speelrondes staat het gemiddelde van de Eindhovenaren, die nog altijd geen puntenverlies leden, op zo'n 3,5 treffers per wedstrijd.



Ook het moyenne van Ajax mag er zijn met iets meer dan 3 doelpunten per wedstrijd. Daartegenover zetten beide ploegen slechts 5 tegendoelpunten, wat zorgt voor doelsaldo's van respectievelijk +38 en +32.



Nummer drie op de ranglijst wat betreft doelsaldo is Feyenoord, ook in de eredivisie de naaste belager van de top-2. Maar net als in het puntentotaal komen de Rotterdammers niet in de buurt met 20 doelpunten voor en 13 goals tegen (+7). Feyenoord heeft nog wel een wedstrijd tegoed.



Vorig jaar stonden Ajax en PSV na twaalf wedstrijden overigens ook al op eenzame hoogte met doelsaldo's van +25. Dit seizoen doen ze daar dus nog eens een schepje bovenop.



Om het record van meest gemaakte doelpunten te kunnen verbeteren is echter nog wat meer nodig. Dat record staat namelijk op 122, van Ajax in het kampioensseizoen 1966/67. Johan Cruijff was toen topscorer topscorer met 33 goals. Als PSV op deze voet doorgaat komt het ook uit rond dat getal.