PSV en aanvoerder Afellay al na één seizoen uit elkaar

Door Rik Elfrink



In het afgelopen seizoen maakte hij bij de Eindhovense club na twee jaar blessureleed zijn rentree. Hij kwam tot drie optredens in de eredivisie en speelde eenmaal mee in een bekerwedstrijd. Net als Mark van Bommel lijkt zijn carrière bij PSV te eindigen met een rode kaart, tegen dezelfde tegenstander (FC Twente). ,,We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities”, vertelt technisch manager John de Jong op de website van de club. ,,We gaan goed uit elkaar en we rekenen erop dat het afscheid tijdelijk is. Ibi is en blijft een PSV’er. Onze deur staat altijd voor hem open.”