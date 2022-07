PSV eindigt trainingskamp met pak slaag van Arminia Bielefeld

PSV heeft het trainingskamp in Mariënfeld besloten met een 4-0 oefennederlaag tegen Arminia Bielefeld. De ploeg van Ruud van Nistelrooij stelde teleur tegen de ploeg uit de Tweede Bundesliga; vooral in de eerste helft werd duidelijk dat er nog veel moet gebeuren richting de competitiestart.

Nee, de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld was geen beste beurt voor PSV. De Duitse ploeg, die naar het tweede niveau is gedegradeerd, bestond uit een groep fysieke én ervaren spelers, die volgende week al aan de competitie begint. En PSV? Dat heeft nog wel even, maar in het Heidewaldstadion in Gütersloh werd duidelijk dat er nog flink wat werk aan de winkel is richting de derde voorronde van de Champions League begin augustus.

Het begin was nog wel aardig; na een flitsende combinatie tussen de nieuwe (en oude) aanvoerder Luuk de Jong en Noni Madueke schoof Guus Til de bal maar nét naast het doel. Madueke was toch al de PSV’er die het meest in het oog sprong met een paar passeeracties, maar ook de Britse aanvaller kon voor rust het verschil niet maken.

Opmerkelijk tegendoelpunt

Dat deed Arminia Bielefeld wel, met hulp van PSV: Marco van Ginkel speelde de bal beroerd en te hoog terug op doelman Walter Benitez, die niet anders kon dan de bal uit zijn doel slaan. Een indirecte vrije trap dus, die werd benut door Fabian Klos. Diezelfde Klos, een 34-jarige Duitser met ruim 150 doelpunten op zijn naam, profiteerde na een halfuur ook van balverlies van Joey Veerman en gaf voor op Janni Serra, die de bal fraai binnen volleerde.

Debuut Simons

PSV ging zo met een 2-0 achterstand rusten, trainer Ruud van Nistelrooij gaf vervolgens in de tweede helft Xavi Simons zijn eerste officieuze speelminuten voor PSV. Maar ook het grote talent dat overkwam van PSG, kon het tij niet doen keren. Sterker nog: binnen tien minuten was het al 3-0 door een eigen goal van Derrick Luckassen.

Na een uur mochten talenten als Richard Ledezma, Jeremy Antonisse en Mees Kreekels zich ook nog even laten zien, maar het spelbeeld bleef hetzelfde: Arminia had na 65 minuten zelfs de 4-0 moeten maken na een te korte terugspeelbal van Jenson Seelt, alleen Silvan Silder schoof de bal voorlangs het doel. Vlak voor tijd viel de vierde tegentreffer alsnog, en hoe: Noel Niemann schoot de bal snoeihard in het doel. En zo eindigde het dus in 4-0.

Een belabberd resultaat voor PSV, dat er weinig van brouwde. Het is de eerste nederlaag in de voorbereiding, nadat eerder gelijk werd gespeeld tegen Cercle Brugge (2-2) en ruim won van BW Löhne (6-0), dat op het vijfde niveau in Duitsland actief is. Volgende week zaterdag wacht met Villarreal een nieuwe serieuze test in eigen huis.

Arminia Bielefeld - PSV 3-0 (2-0). 12. Klos 1-0, 33. Serra 2-0, 53. Luckassen (e.d.) 3-0, 86. Niemann 4-0.

Opstelling PSV: Benitez (46. Drommel); Hoever (60. Sambo), Teze (46. Seelt), Luckassen (60. Kreekels), Max (60. Vos); Til (46. Simons), Van Ginkel (60. Saibari), Veerman (60. Ledezma); Madueke (60. Antonisse), De Jong (46. Vertessen), Gakpo (46. Bakayoko).

Volledig scherm PSV kwam na ruim een halfuur op een 2-0 achterstand tegen Arminia Bielefeld, Janni Serra volleerde fraai raak. © Pro Shots / Toin Damen