PSV één keer eerder kampioen tegen Ajax

PSV dertig thuisduels op rij ongeslagen

PSV is na de overwinning op Ajax nu dertig thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Feyenoord was op 18 september 2016 de laatste ploeg die in de eredivisie in het Philips Stadion wist te winnen (0-1). Sinds de nederlaag tegen de Rotterdammers scoorde PSV in de competitie in elk thuisduel.