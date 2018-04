PSV-directeur Brands gewild bij Everton, dat zich nog niet meldde in Eindhoven

De 56-jarige Eindhovense voetbalbaas wordt al langer in verband gebracht met de Britse club. Vandaag meldde Sky Sports dat bekend wordt dat hij naar Engeland vertrekt, zodra PSV zeker is van een kampioenschap. Brands heeft een tot 2020 doorlopend contract en wie hem wil aantrekken, moet dus langs de directie en raad van commissarissen van PSV. Op dit moment is bij die gremia niets binnengekomen, maar een vertrek van Brands wordt zeker niet als onmogelijk betiteld. Hij werkte eerder acht jaar in een leidinggevende functie bij RKC, daarna vijf jaar bij AZ en nu ruim acht jaar bij PSV. Eerder liet Brands wel eens doorschemeren dat hij een overstap naar een buitenlandse club in de toekomst niet volledig kan uitsluiten.

Van het volgens Sky Sports op stapel staande directie-overleg op woensdagmiddag bij PSV is in Eindhoven niets bekend. Sky rept ook over een al vaststaande opvolger voor Marcel Brands, zonder namen te noemen. In Eindhoven wordt vaak aangenomen dat hoofd scouting en voormalig PSV'er John de Jong (41) een belangrijke kandidaat is om Brands' taken bij een vertrek over te nemen.