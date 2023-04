PSV-captain Luuk de Jong na heetgebakerde bekerfinale: ‘Als er sprake is van onrecht mag je iets zeggen’

PSV heeft voor de elfde keer in de clubhistorie de KNVB-beker gewonnen. Na een matige finale werd Ajax in de strafschoppenserie met 3-2 verslagen. PSV-captain Luuk de Jong was een van de spelers die moegestreden moest afhaken, maar was heel blij met de bekerwinst.

,,Ik denk dat het een hele matige finale was van beide kanten. Ik kan me voorstellen dat het niet de leukste finale was om naar te kijken", zei Luuk de Jong nadat hij door Hans Kraaij was gefeliciteerd bij ESPN, maar ook direct een kritische kanttekening te verwerken kreeg. ,,We kwamen met 1-0 achter, maar knokken ons goed terug in de wedstrijd. In de tweede helft en verlenging werd het steeds minder omdat de energie wegvloeide bij veel spelers", zei De Jong.

De voormalig spits van Sevilla en FC Barcelona begreep dat het geen leuke finale was om te zien en ook beaamde dat de emoties vaak te hoog opliepen op het veld. ,,We zijn ook mensen en emotioneel met zoveel spanning erop. Als er sprake is van onrecht mag je daar wat van zeggen vind ik. Het is soms misschien te veel emotie, maar er staat ook veel op het spel voor ons.”

Begin dit seizoen won PSV al van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en vorige week werd het 3-0 in de competitiewedstrijd in Eindhoven, waardoor PSV nu als tweede lijkt te eindigen en voorronde Champions League gaat spelen. ,,We kunnen ook heel tevreden zijn hoe we nu bezig zijn. Het liefst wil je het kampioenschap pakken, maar als je twee prijzen wint en tweede wordt doe je het natuurlijk ook niet slecht.”