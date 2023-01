PSV boekt zwaarbevochten zege: Guus Til gevierde man tegen Vitesse van Phillip Cocu

met video Arne Slot breekt lans voor Steven Berghuis en heeft Quinten Timber mogelijk terug voor Klassieker

Arne Slot denkt dat Feyenoord een goede kans maakt om rivaal Ajax zondag in de Kuip te vloeren. Al wil de trainer wel benadrukken dat de winst in de Kuip niet vanzelfsprekend is.

20 januari