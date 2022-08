PSV blijft zoeken naar oorzaken voor het grote aantal tegengoals

Door Rik Elfrink



Met gemengde gevoelens landde PSV vandaag weer in Eindhoven, waar een paar dagen extra ‘rust’ volgende week voor frisse benen in de return tegen Rangers FC moet zorgen. Getraind wordt er in de tussentijd zeker, want stilvallen is volgens de technische staf niet de weg naar succes. Op het oog leek de slag in Glasgow van deze week alleen wat lichte pijntjes te hebben veroorzaakt, zodat alle geselecteerden morgen en overmorgen de training weer kunnen hervatten.