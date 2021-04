PSV blij én compleet verrast dat stadion weer open mag: ‘Er is geen overleg met ons geweest’

,,Vooropgesteld, het is hartstikke mooi dat het weer kan. Alleen is er voorafgaand aan dit besluit geen enkel overleg met ons geweest, dus op dit moment is weinig te zeggen hoe we het gaan organiseren”, zegt een verbijsterde commercieel directeur Frans Janssen. ,,Daarop zijn we gewoon nog niet voorbereid, moet ik in alle eerlijkheid zeggen.”



Op zaterdag 24 april mogen in het Philips Stadion in het kader van een overheidstest weer 4.000 mensen toegelaten worden tijdens het eredivisieduel tegen de ploeg uit het noorden van het land. Of dat in de twee andere thuiswedstrijden van PSV in dit seizoen ook nog kan, is nu nog onduidelijk. Mogelijk wel.