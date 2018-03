PSV biedt fans excuses aan voor koud stadion

Een groot deel van de toeschouwers zat een of meerdere wedstrijden in de kou. Momenteel zijn de problemen nagenoeg opgelost, maar algemeen directeur Toon Gerbrands vindt dat het thuispubliek een excuus verdiend.



,,We kunnen naar van alles en iedereen wijzen, maar wij zijn verantwoordelijk en vinden dat het niet goed is gegaan. Er is van alles geprobeerd om de zaak op te lossen. Mensen mogen ervan uitgaan dat de verwarming werkt en dat is niet gebeurd. Het is een van de overwegingen geweest om voor volgend seizoen de prijzen van onze seizoenkaarten niet te verhogen."