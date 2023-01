PSV bevestigt komst Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt: ‘Kijk uit naar de grote wedstrijden’

Van Aanholt kwam dinsdagmiddag in Eindhoven aan en ook Hazard verscheen bij de keuringsarts van TopSupport. De komst van de Belg werd dinsdagavond bevestigd via de officiële clubkanalen. De 29-jarige jongere broer van Eden Hazard heeft al 411 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Daarin maakte hij 85 doelpunten en gaf hij 95 assists.

,,Het is een prachtige club met een prachtig shirt”, zegt Hazard, die eind vorig jaar met België nog actief was op het WK in Qatar. De aanvaller kijkt er naar uit om op alle fronten te strijden. ,,PSV doet nog mee in de competitie, de beker en in Europa. Ik kijk enorm uit naar de grote wedstrijden.”