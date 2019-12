PSV baalt van cynisme fans richting Rosario

Dagboek van dakdrama Eindelijk einde aan soap die AZ maanden in de greep hield

7:56 Als alles volgens plan verloopt geeft de gemeente Alkmaar vandaag toestemming om AZ-Ajax in Alkmaar te spelen in het AFAS-stadion. Dat zou het eindpunt markeren in een soap die AZ maandenlang in de greep hield.