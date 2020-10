PSV-aanwinst Sangaré nog niet inzetbaar tegen Fortuna

Ryan Thomas mist het duel met Fortuna vermoedelijk ook. De Nieuw-Zeelander viel donderdag in de uitwedstrijd tegen Rosenborg BK in de Europa League al vroeg uit en Roger Schmidt denkt niet dat Thomas zondag alweer inzetbaar is. De Duitse trainer is hoopvoller over Philipp Max. De linkerverdediger ging tegen Rosenborg ook voortijdig naar de kant met een blessure, maar die is niet zo ernstig.