PSV-aanvoerder De Jong: We hebben geen gekke dingen gedaan

PSV was dominant en gaf vrijwel geen kans weg. Dat was de afgelopen wedstrijden (drie keer gelijkspel) wel anders. ,,De afgelopen weken waren we gewoon slordig", erkent De Jong. ,,We waren snel de bal kwijt en lieten de tegenstander groeien in de wedstrijd. Excelsior had vandaag geen moment het gevoel dat er iets te halen viel.”



Over basisdebutant Mohammed Ihattaren en Michal Sadilek was de aanvoerder zeer te spreken. ,,Die jongens kunnen heel goed voetballen, dat hebben ze tijdens trainingen al laten zien. Ook bij eerdere invalbeurten.”



PSV blijft nu in ieder geval een week lang vijf punten voor staan op Ajax, dat dit weekend niet in actie komt. ,,Ja dat is wel lekker, maar er zijn nog tien wedstrijden te spelen. Daarin kunnen nog zo veel punten verspeeld worden, we moeten onze focus houden.”