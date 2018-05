Protest Almere afgewezen, Overtoom niet speelgerechtigd

Het eerste finaleduel tussen beide ploegen eindigde donderdag in Almere in 1-1. Pas in de 84ste minuut opende Silvester van der Water de score namens de thuisploeg, maar in de laatste minuut ging het toch nog mis. Overtoom maakte op de doellijn hands en moest met rood vertrekken. Fabian Serrarens benutte de strafschop voor De Graafschap.



Almere City probeerde de aanklager van de KNVB ervan te overtuigen dat er geen opzet in het spel was, maar Zeist bleek onvermurwbaar en achtte bewezen dat Overtoom een bewuste handsbal maakte.