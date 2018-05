Pröpper, de nieuwe vaste verdedigende middenvelder van Oranje?

Pröpper maakte indruk op een positie die de laatste jaren vaak werd vergeven aan Kevin Strootman, de middenvelder die na een zware knieblessure zijn beste spel niet meer voor zijn nationale ploeg weet te bewaren. De oud-speler van Vitesse en PSV leed nauwelijks balverlies en vond met Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek aan zijn zijde steeds weer een medespeler. Bondscoach Ronald Koeman wil in zijn eerste vier oefeninterlands te weten komen met welke ploeg hij het beste Duitsland en Frankrijk in de nieuwe Nations League partij kan bieden. ,,Dan is zo'n wedstrijd tegen Portugal natuurlijk mooi meegenomen", beseft Pröpper. ,,Ik mag ook zeggen dat ik een goed seizoen achter de rug heb."

Verbazing

In Brighton veranderde hij van een aanvallende in een controlerende middenvelder. In die nieuwe rol bewees Pröpper dat middenvelders nog niet heel sterk en snel hoeven te zijn zolang ze maar gezegend zijn met voetbalintelligentie en een prachtige balbehandeling. ,,Ik denk dat ik nog steeds op alle posities van het middenveld kan spelen", stelt de tienvoudig international. ,,Maar het ging er ons om niet te degraderen uit de Premier League. Dan speel je niet vaak met een nummer tien. We hadden niet altijd de bal en daarom kon ik op deze positie waarschijnlijk van meer waarde zijn dan in een aanvallende rol."



Net als Brighton & Hove Albion zal ook Oranje zich met het huidige spelersmateriaal aan sterke tegenstanders moeten aanpassen. Dat leverde tegen Europees kampioen Portugal een heel aardige eerste helft op. ,,Op mijn nieuwe plek moet ik continu aanspeelbaar zijn en het spel verplaatsen van links naar rechts en van achter naar voren", legt Pröpper uit. ,,Dat gaat me aardig af, maar daardoor heb ik ook voor het eerst in een hele competitie niet voor mijn club niet gescoord. En scoren is toch ook wel lekker."