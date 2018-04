Pronk ook volgend jaar trainer van beloften FC Utrecht

Pronk is sinds 2011 verbonden aan FC Utrecht en sinds het seizoen 2014/2015 als trainer. Vorig jaar speelde hij voor het eerst in de Jupiler League met de beloften, dit seizoen gaat het moeizamer met de ploeg. Met nog twee wedstrijden te gaan is het al zeker dat Jong FC Utrecht als laatste eindigt, al werden er van de laatste vijf duels wel drie gewonnen. De beloften kunnen niet degraderen.



,,De stand is van ondergeschikt belang", vertelde Pronk vorige week. ,,Het gaat erom dat uit zo’n groep twee of drie jongens in het eerste elftal komen. We zijn een opleidingsteam. Maar ik zeg wel: als je je goed ontwikkelt en je beter wordt, dan gaat dat gepaard met resultaat. Het gaat nu beter, maar dat had wel eerder gemoeten."



Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam erkent op de site van FC Utrecht dat de resultaten beter moeten. ,,De uitdaging zal hem er dan vooral in zitten naast het doorontwikkelen van de spelers de resultaten van de beloftenploeg te verbeteren. Die lijn is de voorbije weken ingezet."