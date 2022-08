Programma vandaag, uitslagen, stand en statistieken van de eredivisie

AZ-trai­ner Pascal Jansen noemt Conference Lea­gue-lo­ting AZ ‘interes­sant’

AZ heeft met Apollon Limassol, FC Vaduz en Dnipro een gunstige loting in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders speelt daarmee tegen ploegen uit Cyprus, Liechtenstein en Oekraïne. De wedstrijd tegen Dnipro zal gespeeld worden in Slowakije vanwege de oorlog in Oekraïne.

26 augustus