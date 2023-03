Programma TOTO KNVB Beker: vanavond Feyenoord, morgen PSV en Ajax

Spakenburg door het dolle heen na bekerstunt in Utrecht: ‘Loting? Maakt niet uit joh, we winnen toch wel’

Spakenburg heeft geschiedenis geschreven. Als derde amateurclub bereikte de ploeg van Chris de Graaf de halve finales van de TOTO KNVB Beker. FC Utrecht werd in eigen stadion met maar liefst 1-4 verslagen. ,,Het maakt nu niet meer uit wie we krijgen in de halve finales, we winnen toch wel.”