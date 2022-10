Programma KNVB Beker | Vier profclubs in actie: FC Utrecht, Sparta, PEC Zwolle en VVV-Venlo

PSV ontvangt goed nieuws uit ziekenboeg en heeft belangrijk trio terug voor kraker

PSV kan donderdagavond tijdens de kraker tegen Arsenal in de Europa League weer een beroep doen op Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Junior. Het drietal ontbrak de laatste weken wegens blessureleed, maar keert terug in de wedstrijdselectie voor het duel in Londen. Bij Arsenal is Gabriel Martinelli er mogelijk niet bij.

19 oktober