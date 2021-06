Programma eredivisie en eerste divisie bekend: NAC begint competitie met uitwedstrijd tegen VVV

De eredivisie keert komend seizoen terug naar een ‘normaal’ competitieprogramma. Anders dan tijdens de coronacrisis komt er nu geen Superjanuari met een reeks van toppers kort na elkaar. De onderlinge duels tussen Ajax, PSV, AZ en Feyenoord worden weer als vanouds over het hele seizoen verspreid. De competitie start in het weekeinde van 13 augustus met - vooralsnog - beperkt publiek. Ajax opent in Amsterdam tegen NEC, PSV moet naar Heracles en Feyenoord start in Tilburg bij Willem II.

De eerste topper van het nieuwe seizoen is op de vierde speeldag AZ-PSV op 11 september, een week later gevolgd door PSV-Feyenoord. De eerste klassieker Feyenoord - Ajax wordt op 19 december afgewerkt. De KNVB en de clubs hopen dat er tegen die tijd kan worden gevoetbald voor een uitverkochte Kuip.

De bond presenteerde vanmorgen het competitieprogramma voor het nieuwe seizoen. Men wil graag zoveel mogelijk terug naar de situatie zoals die was voor het uitbreken van de coronacrisis. Het seizoen 2020/21 kent weer het aloude ritme van uit- en thuisduels die voor elke club zo evenwichtig mogelijk zijn uitgesmeerd over de kalender.

Eerste speelronde seizoen 2021-2022

• Vrijdag 13 augustus

20.00 uur: Go Ahead Eagles - Heerenveen

• Zaterdag 14 augustus

16.30 uur: RKC - AZ

18.45 uur: Heracles - PSV

20.00 uur: Fortuna Sittard - FC Twente

21.00 uur: Ajax - NEC

• Zondag 15 augustus

12.15 uur: Cambuur - FC Groningen

14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta

16.45 uur: Willem II - Feyenoord



Afgelopen seizoen waren er geen onderlinge toppers tussen Ajax, PSV, AZ en Feyenoord tot aan kerst. De keuze was een bewuste, in de hoop dergelijke krakers en ook veel streekderby’s later in de competitie te kunnen laten spelen voor zoveel mogelijk publiek. Dat lukte uiteindelijk niet door overmacht. Per 1 juli staat het kabinet bij grote evenementen weer publiek toe op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel uitgewerkt door de overheid. De competities in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zullen eerst nog opgestart worden met beperkt publiek. Men hoopt zo snel mogelijk op te kunnen schalen, bij voorkeur zonder dat er nog corona-toegangstesten nodig zijn.

Programma topwedstrijden

• 11 september, 20.00 uur: AZ - PSV

• 19 september, 14.30 uur: PSV - Feyenoord

• 24 oktober, 16.45 uur: Ajax - PSV

• 7 november, 16.45 uur: Feyenoord - AZ

• 12 december, 14.30 uur: Ajax - AZ

• 19 december, 14.30 uur: Feyenoord - Ajax

• 23 januari, 14.30 uur: PSV - Ajax

• 5 februari, 20.00 uur: PSV - AZ

• Speelronde 24: AZ - Feyenoord

• Speelronde 27: Ajax - Feyenoord

• Speelronde 32: AZ - Ajax

• Speelronde 32: Feyenoord - PSV

De start van de eredivisie is op 13 augustus. Go Ahead Eagles - SC Heerenveen is het openingsduel in het 65ste eredivisieseizoen. In het kader van dat jubileum bestaat de eerste speelronde uit een paar affiches die ook op de rol stonden op de openingsdag in 1956. Dat geldt voor Willem II - Feyenoord en FC Utrecht - Sparta. Officieel speelden 65 jaar geleden DOS en Sparta tegen elkaar. DOS was de voorloper van het latere FC Utrecht.

Conference League

Komend seizoen worden er opnieuw eredivisieduels gespeeld op zaterdagmiddag 16.30 uur. De test met deze aftraptijd wordt verlengd. Dit is afgestemd met de coöperatie van eredivisieclubs (Eredivisie CV) en het Supporterscollectief Nederland. Op dagen dat er om 16.30 uur géén eredivisieduel is, zal een Keuken Kampioen Divisiewedstrijd worden ingepland. Wedstrijden op zondagavond 20.00 uur komen er alleen als de top-4 Ajax, PSV, AZ en Feyenoord gedwongen allemaal op zondag staan ingedeeld of wanneer een deelnemer aan een van de Europese toernooien hiervoor een verzoek indient. Nederlandse clubs nemen komend seizoen voor het eerst in jaren weer deel aan drie verschillende Europacup-toernooien, de Champions League, de Europa League en de nieuwe Europa Conference League.

In het nieuwe competitieprogramma zijn nog niet alle data en aanvangstijden bekend. Net als vorig seizoen wordt rekening gehouden met de Europese prestaties van clubs. Na dinsdag 31 augustus worden de speelrondes tot de winterstop waar nodig aangepast in speeldag en/of aftraptijd. Na woensdag 22 december gebeurt dat voor de speelrondes 22 tot en met 32. Data en tijden voor de wedstrijden in die rondes in het voorjaar van 2022 worden nu niet vermeld.

De Keuken Kampioen divisie start op 6 augustus. Degradant ADO Den Haag start in eigen huis tegen Jong Ajax. Voor FC Emmen begint de competitie met Telstar-uit. De derde degradant VVV ontvangt in de eerste speelronde NAC Breda.