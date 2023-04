Profvoetballer Rai Vloet moet 2,5 jaar cel in voor doodrijden 4-jarige Gio

Profvoetballer Rai Vloet (27) moet 2,5 jaar de cel in voor het doodrijden van de 4-jarige Gio. Vloet had drank op en reed rond de 200 kilometer per uur. Vloet krijgt ook een rij-ontzegging voor vier jaar, heeft de rechtbank in Haarlem besloten.

Vloet wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van het jongetje. Zijn familie had twee weken geleden tijdens de rechtszaak een foto van Gio vlak achter Vloet neergezet.

De in Rusland voetballende Vloet was niet bij de uitspraak aanwezig. Twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak was hij er wel. Volgens zijn advocaat zal hij niet vluchten voor zijn straf.

‘Bloeddoorlopen ogen’

De straf is lager dan was geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 3,5 jaar cel. Vloet werd met ‘bloeddoorlopen ogen en ruikend naar alcohol’ aangetroffen na de crash, zei de officier van justitie toen. Die sprak ook van rijden met een ‘absurde snelheid’. Het wordt Vloet ook kwalijk genomen dat hij na de crash in eerste instantie loog over wie er achter het stuur zat en of hij had gedronken.

Vloet reed rond de 203 kilometer per uur, had het gaspedaal volledig ingedrukt en heeft niet geremd of een poging gedaan om weg te sturen, aldus de officier van justitie. Het OM gaat vanwege de marges uit van een snelheid van 193 kilometer per uur op het moment dat Vloets auto de auto ramde waarin Gio zat.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder 3,5 jaar cel tegen profvoetballer Vloet (video):

Rai Vloet is 27 jaar. Zijn profcarrière liep al langs tal van clubs. Hij was succesvol bij Heracles toen hij in november 2021 een andere auto ramde waarbij de 4-jarige Gio Roos zodanig gewond raakte dat hij kort daarna in het ziekenhuis overleed. Omdat Vloet daarna in Nederland werd uitgekotst, tekende hij een contract bij een club in Kazachstan, inmiddels voetbalt hij in Rusland bij FK Oeral.

De rechter hield rekening met het feit dat alle aandacht voor de zaak gevolgen heeft gehad voor de carrière van Vloet, dat hij geen strafblad heeft en berouw heeft getoond. Daardoor pakte de straf lager uit dan was geëist.

Straf uitzitten

Naast de strafzaak volgt nog een zaak over de schadeclaim die Vloet aan zijn broek zal krijgen. De voetballer kan nog in hoger beroep. Het is de vraag wanneer Vloet zijn straf gaat uitzitten. Hij zat niet in voorarrest en bevindt zich momenteel in Rusland. Als hij niet in beroep gaat, kan hij binnen enkele maanden een oproep van justitie verwachten om zijn straf uit te zitten.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.