Proflicentie Vitesse in gevaar; club verliest kort geding en mag na 30 september GelreDome niet meer in

De proflicentie van Vitesse staat danig op de tocht. De Arnhemse club heeft, vooralsnog, voor volgend seizoen geen stadion voor voetbalwedstrijden. De rechter stelt de eredivisionist in het ongelijk in een kort geding over het gebruik van GelreDome in de jaargang 2023-2024. Het huurcontract loopt in september af.

De KNVB had uiterlijk vandaag duidelijkheid geëist over de speellocatie van de Arnhemse eredivisionist voor die jaargang, die 11 augustus begint. Vitesse loopt nu het risico dat straffen worden opgelegd. Die beginnen bij de voetbalbond met geldboetes. De ultieme sanctie is het intrekken van de proflicentie. Dat zou na 130 jaar het einde van Vitesse betekenen.

Maar zo’n vaart loopt het allemaal niet, zegt een woordvoerder van de voetbalbond: ,,Er volgt nu niet per definitie een sanctie.” De KNVB wil eerst de uitspraak bestuderen, maar vooralsnog ligt er alleen een ‘kop-staartvonnis’. Dat houdt in dat er wel een oordeel wordt geveld, maar dat de uitleg van de uitspraak pas later volgt.

,,Daarnaast kan Vitesse eventueel elders, bijvoorbeeld in een stadion van een andere club in het betaald voetbal de thuiswedstrijden spelen en daarmee voldoen aan de licentie-eisen”, legt de KNVB-woordvoerder. ,,Verder is de hoogte van een boete, mocht die überhaupt worden opengelegd, op voorhand niet te zeggen.”

Oplossing tot 2030

De eredivisionist zocht zijn toevlucht tot de rechter, omdat in 2018 het huurcontract voor GelreDome is opgezegd. Vitesse wilde minder huur betalen dan de huidige 2,15 miljoen per jaar. Tot een nieuwe huurovereenkomst kwam het de afgelopen vierenhalf jaar echter niet, hetgeen de club in een lastig parket bracht.

Tijdens de zitting van het kort geding spoorde de rechter de betrokken partijen, dat zijn onderhuurder Vitesse, de Exploitatiemaatschappij GelreDome (hoofdhuurder) en stadioneigenaar Nedstede, aan toch nog eens de koppen bij elkaar te steken. In vier uur tijds leek er in de gangen van het Arnhemse Paleis van Justitie beweging in de zaak te komen.

Er was uitzicht op een oplossing tot 2030. Tot twee keer toe verlengde de rechter sindsdien de termijn voor gesprekken, maar tot resultaat leidde dat niet. Afgelopen weekeinde barstte de bom. Vitesse meldde na een ‘concreet en gedetailleerd voorstel’ een ‘akkoord op hoofdlijnen’ te hebben bereikt met de exploitatiemaatschappij en nu te wachten op de stadioneigenaar.

Nedstede-topman Michael van de Kuit zei echter niet eens van een voorstel van Vitesse te weten. Wat volgde, waren beschuldigingen over en weer dat de wederpartij de waarheid geweld aan deed. De Exploitatiemaatschappij GelreDome, die volgens Van de Kuit helemaal niet akkoord was, hield zich buiten de discussie. Die maakte wel een oordeel van de rechter onvermijdelijk.

Eeuwig speelrecht

Voor Vitesse is overigens nog niets verloren. Er loopt ondertussen een zogenoemde bodemprocedure over het eeuwig speelrecht voor GelreDome, waarover de club zegt te beschikken. Een uitspraak in die zaak is niet snel te verwachten. Ter illustratie: Vitesse heeft de procedure een jaar geleden aangespannen, volgende week is de eerste zitting.

Bovendien: als het alsnog lukt een nieuw huurcontract af te sluiten voor GelreDome, zijn de problemen met de KNVB als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat lukte de afgelopen 4,5 jaar niet, maar de druk om ondanks de verstoorde verhoudingen tot een vergelijk te komen, is met de huidige stand van zaken alleen maar toegenomen. En onder druk wordt alles vloeibaar.

Reactie Vitesse

,,Over de situatie met betrekking tot het stadiondossier staat Vitesse in contact met de KNVB”, meldt Vitesse na de uitspraak van de rechter. ,,Vitesse wil benadrukken dat het zich onverminderd zal blijven inspannen om de stadionkwestie voor de lange termijn op te lossen. De club hoopt dat de gesprekken met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij op korte termijn een concreet vervolg krijgen en blijft zich constructief opstellen. Daarvoor is ook medewerking nodig van de andere partijen, die meermaals te kennen hebben gegeven dat ook zij onverminderd bereid zijn om in gesprek te blijven.”

De huidige nummer dertien van de eredivisie heeft er vertrouwen in ook komend seizoen in Gelredome betaald voetbal te kunnen spelen. ,,De uitspraak van de voorzieningenrechter is voorlopig van aard. Vitesse vertrouwt onverminderd op een positieve afloop van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht. De club heeft er zodoende vertrouwen in dat het komend seizoen gewoon in Gelredome zal spelen.”

