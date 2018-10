‘Profeet’ Aad de Mos voorspelt vijf Brabantse wedstrijden goed

POLL Pierre van Hooijdonk: Ben bereid om NAC vanaf nu te helpen

22 oktober ,,Ik wil voor NAC iets betekenen in deze fase en dan gaat het mij uiteindelijk niet om de titel van de functie.” Dat zei Pierre van Hooijdonk zondagavond in tv-programma Studio Voetbal, waar hij vaste stamgast is. ,,Ik ben bereid om NAC te helpen vanaf nu.”