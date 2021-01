Proef met publiek bij NEC - De Graafschap: eind februari zijn 1500 fans welkom

De Nijmeegse voetbalclub zag de proef al tweemaal uitgesteld worden door organisator Fieldlab Evenementen . Vanwege verlengde coronamaatregelen kon het experimenteren met publiek tegen Excelsior (8 januari) en Jong FC Utrecht (29 januari) niet doorgaan.



NEC-De Graafschap is een van de acht experimenten die plaatsvindt vanaf 18 februari, na de huidige lockdown dus. Ook bij Almere City FC-Cambuur (28 februari) mag er publiek aanwezig zijn. Fieldlab Evenementen wil met de praktijktesten inzichten en data vergaren om de besmettingsrisico’s bij evenementen te verlagen. Onder meer het RadboudUMC en BUAS werkt mee aan de testen.



,,We zijn heel blij dat we kunnen gaan testen”, reageert Luc te Riele, manager supporterszaken bij NEC. ,,De seinen staan momenteel op groen. Zo kunnen we de voorbereidingen weer oppakken. Het enige dat voor ons is veranderd, is de wedstrijd en de datum van de proef.’’