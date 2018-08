Primeur voor PSV: ijzeren doelstangen verdwijnen onder de grond

Toeschouwers in het Philips Stadion zien komende woensdag in het thuisduel met BATE Borisov andere doelen op het veld. De club heeft gekozen voor een nieuwe constructie voor de doelnetten, waarbij de zogeheten doelstangen onder de grond verdwijnen. Keepers en spelers kunnen daardoor niet meer op deze stangen vallen en bovendien vindt de club dat de nieuwe goals een fraaier aanzicht hebben. Via twee ijzeren palen achter de doelen blijven de netten toch strak hangen.

In het verleden kwamen blessures door een val op een doelstang incidenteel voor. In 2013 belandde de Poolse keeper Przemyslaw Tyton na het keren van een vrije trap met zijn hoofd op het ijzer, bij Roda JC. De goalie lag er daarna weken uit. In april van dit jaar ging Hirving Lozano door roeien en ruiten om tegen ADO Den Haag een goal te maken. Dat lukte, maar hij viel wel op een stang en moest al vroeg in de wedstrijd gewisseld worden. De Mexicaan was fortuinlijker dan Tyton en liep geen ernstige blessure op.

Van Bommel

Trainer Mark van Bommel kwam met het idee om de constructie, die in Duitsland al bij Bayern München en Red Bull Leipzig in gebruik is, ook in het Philips Stadion te plaatsen. Hij vindt het bij Bayern (waar hij tussen 2006 en 2011 speelde) al in gebruik genomen systeem veiliger en ook fraaier. In overleg tussen directie en technische staf bij PSV is er vervolgens voor gekozen om de doelen te laten aanleggen. Dit gebeurt via een sponsordeal. Het fabricaat kost voor twee doelen in totaal ongeveer tienduizend euro, meldt William van Diemen van leverancier W&H Sports.