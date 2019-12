Primeur in Tweede Divisie voor Shona Shukrula

Shukrula (28) was de afgelopen twee seizoenen actief in de Derde Divisie en de Hoofdklasse. ,,Een heel speciaal en bijzonder moment‘’, zegt ze op de site van de KNVB. ,,Hier heb ik hard voor gewerkt. Het was mijn doelstelling om dit seizoen te debuteren in de Tweede Divisie en ik hoopte dat dit voor de winterstop zou gebeuren. Het is fijn dat het moment nu daar is. Ik heb er vooral heel veel zin in.”