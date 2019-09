‘Prijs komt bij mijn ouders. Naast mijn veterstrikdiploma, denk ik’

Van VeenendaalSari van Veenendaal is de beste keepster van de wereld. Ze genoot van een ‘magische avond’ in Milaan die ze tegelijkertijd op haar eigen nuchtere wijze beleefde. ,,Die dresscode is niet zo mijn ding, maar om daar samen met mijn vader te zijn was heel speciaal.’’

Het waren twee heel maffe dagen voor Sari van Veenendaal, aanvoerster van Oranje die zich sinds gisteren de beste keepster van de wereld mag noemen. Op maandag trainde ze eerst nog met haar club Atlético Madrid om daarna direct het vliegtuig naar Milaan te pakken voor het prestigieuze voetbalgala. Vanochtend werd ze na een kort nachtje om zes uur opgehaald bij het hotel voor de terugvlucht. En hup het trainingsveld weer op: donderdag wacht alweer een wedstrijd in de Champions League.



,,Het was een magische avond’’, zegt Van Veenendaal. ,,Heel bijzonder om dit samen met mijn vader Wim zo mee te mogen maken. Allebei in galakleding. Ik moet zeggen: die dresscode is niks voor mij. Met het team zijn we ook wel eens zo uitgedost, maar nu sta je daar toch in je eentje. Het is heel mooi om deze momenten met je familie te kunnen beleven. Mijn vader is trouwens net zo trots op mijn zus hoor. Met die waarden ben ik opgevoed. Gelukkig maar, daar ben ik heel dankbaar voor.’’

Volledig scherm Sari van Veenendaal redt op een inzet van Alex Morgan © BSR Agency Haar speech was perfect. Rustig, kalm en met de boodschap dat ze een inspiratie hoopt te zijn voor zoveel andere meiden met grote dromen. ,,Ja, dat had ik wel voorbereid. Aan de ene kant voelde dat gek, want je weet natuurlijk niet of je gaat winnen. Een boodschap komt altijd beter na een goede voorbereiding. Ik heb niet tachtig keer voor de spiegel geoefend hoor, maar had wel wat steekwoorden in mijn hoofd.’’



Daar stond Sari uit Nieuwegein dan tussen op een avond met voetbalsterren als Lionel Messi, Sergio Ramos, Luka Modric en Virgil van Dijk. ,,Ik ben vrij nuchter en het is niet zo dat ik dan uit ben op contact. Op zo’n gala ontstaan meestal niet de mooiste gesprekken, daar zijn andere gelegenheden voor. Maar natuurlijk heb ik met Virgil, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nog even heel kort gesproken. Hartstikke leuk.’’

Van Veenendaal was de enige Leeuwin die in het wereldelftal van het jaar werd gekozen. ,,Daarover was ik wel verbaasd en teleurgesteld. Volgens mij hadden meer ploeggenoten van Oranje een plekje in dat elftal verdiend. Maar goed, zo gaat dat met verkiezingen. Daar is altijd discussie over. Ik ben vooral blij dat we met elkaar de WK-finale hebben behaald. Het was een prachtige avond, maar nu ga ik me weer concentreren op de belangrijke zaken: trainen en wedstrijden winnen.’’