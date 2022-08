Prachtig maar zwaar affiche voor FC Twente in mogelijke play-offronde, AZ loot gunstiger

Voetbalpod­cast | ‘Verdedi­ging PSV en Ajax is van Europa Lea­gue-ni­veau’

PSV staat voor één van de belangrijkste wedstrijden dit seizoen. Op weg naar de Champions League is AS Monaco de eerste horde. In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff met Hugo Borst de kansen van de Eindhovenaren. Verder de vele transfers in Nederland, helpt Quinten Timber Feyenoord verder en een mooi eerbetoon aan een jarige.

7:39