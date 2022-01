Prachtig gebaar van spelers Ajax en Excelsior Maassluis: erehaag voor genezen Devin Plank

Plank kampte een jaar geleden met lichte klachten aan zijn kuitbeen. De fysiotherapeut stuurde hem door naar het ziekenhuis en daar bleek uit meerdere onderzoeken dat het om een kwaadaardige tumor ging. Na een lang traject vol behandelingen om de tumor eronder te krijgen, stond Plank donderdagavond eindelijk weer op het veld in wedstrijdverband. Dat het al 9-0 stond voor Ajax deerde hem niet, zijn terugkeer was al een overwinning op zich.



,,Ik ben blij dat ik nog even in mocht vallen. Het was een heel mooi moment", zei hij na afloop tegen ESPN. ,,We hadden al vier keer gewisseld, dus ik dacht nog: het zal toch niet? Maar gelukkig kreeg ik nog de kans. Nu besef ik het nog niet helemaal, ik denk dat het morgen pas komt. Nu zit ik nog met de gezonde wedstrijdspanning in mijn lijf", aldus de nuchtere Vlaardinger.