Poll! Wie wordt kampioen in nek-aan-nek-race?

PSV worstelt zich langs De Graafschap, maar ziet Ajax op doelsaldo weglopen

15:13 PSV heeft in eigen huis na een zwaar eerste uur alsnog een 2-1 overwinning geboekt op degradatiekandidaat De Graafschap. De ploeg kreeg in de hele wedstrijd een serie kansen om van te duizelen, maar desondanks was De Graafschap de eerste formatie die doel wist te treffen. Na balverlies van Pablo Rosario kon De Graafschap overnemen en wist de ploeg via Delano Burgzorg te scoren. Hij knikte een voorzet van Leeroy Owusu binnen.