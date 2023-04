Poll | Wie wint de KNVB Beker?

Voetbalpod­cast | ‘Voetbal moet niet een soort schaatspu­bliek krijgen’

Het is dilemmadinsdag in de AD Voetbalpodcast. Vandaag worden twee gestaakte wedstrijden uitgespeeld. Met welk plan begin je aan zo’n duel? Wat zou John Heitinga nu doen met Ajax richting de bekerfinale? En de keuzes voor Xavi Simons en Arne Slot. Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou bespreken dit allemaal in de podcast.