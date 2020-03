Poll | Wie winnen de topduels vandaag?

Ajax heeft momenteel 53 punten en staat bovenaan in de eredivisie, maar mocht AZ vanavond winnen van de Amsterdammers dan komt het op gelijke hoogte. Weten de Alkmaarders aan te haken of wordt het afhaken? Een stuk daarachter staan Feyenoord en PSV op de derde en vierde plek. De Rotterdammers zijn in bloedvorm en pakken sinds de komst van Dick Advocaat de meeste punten van alle ploegen. PSV kruipt juist weer uit een dip. Wie staat er na vanmiddag derde?