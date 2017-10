Poll: wie moet bondscoach van Oranje worden?

Oranje Leeuwinnen op bezoek bij Wil­lem-Alexan­der en Rutte

16:33 Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal gaat woensdag op bezoek bij koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte. Dat is een verlaat bezoek ter ere van het behalen van de Europese titel, afgelopen zomer in Nederland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg in de finale in Enschede Denemarken met 4-2.