Poll | Wie is voor jou de favoriet voor de titel?

Fotoserie Bekijk hier de mooiste foto's van de topper tussen Feyenoord en PSV

17:07 Feyenoord was vanmiddag in de Kuip met 2-1 te sterk voor PSV, dat in Rotterdam pas tegen het eerste puntverlies van dit seizoen aanliep. In de eerste helft scoorden Nicolai Jørgensen en Sam Larsson voor de Rotterdammers, na rust deed Steven Bergwijn nog iets terug namens PSV. Bekijk hier de mooiste foto's van de topper.