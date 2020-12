Poll: Welke clubs degraderen dit seizoen uit de eredivisie?

In het leven van Aad de Mos is weinig ruimte voor twijfels. Waar gewone stervelingen een vraag nog weleens willen laten bezinken, antwoordt de Hagenaar steevast met een stelligheid alsof je hem naar zijn geboorteplaats of lievelingseten vraagt. In zijn prognoses voor de tweede seizoenshelft is hij niet anders. Dat ADO Den Haag en FC Emmen zich alvast op kunnen maken voor tochtjes naar Helmond Sport en TOP Oss staat voor De Mos bijna vast. ,,ADO Den Haag en FC Emmen gaan eruit, ja. Daar kun je vanuit gaan”. Want, stelt de voetbalkenner: ,,Te weinig kwaliteit daar.”

Poll Welke club wordt 17de? FC Emmen

ADO Den Haag

Willem II

VVV

Fortuna

RKC

Heracles

ADO Den Haag (35%)

ADO Den Haag (35%)

Willem II (6%)

VVV (10%)

Fortuna (10%)

RKC (7%)

Heracles (2%)

PEC Zwolle (2%) Poll Welke club wordt 18de? FC Emmen

ADO Den Haag

Willem II

VVV

Fortuna

RKC

Heracles

PEC Zwolle (2%)

ADO Den Haag (38%)

Willem II (2%)

VVV (6%)

Fortuna (4%)

RKC (4%)

Heracles (2%)

PEC Zwolle (2%)

Natuurlijk, de ranglijst spreekt niet in het voordeel van FC Emmen en ADO Den Haag. Anderzijds zou je ook kunnen stellen dat er nog 21 duels te gaan zijn voor de clubs, respectievelijk de nummers achttien en zeventien. En dat er dus nog wel enig perspectief is. Maar De Mos helpt ze nu alvast uit die droom. ,,FC Emmen kan niet op resultaat spelen, mist zelfvertrouwen, blinkt uit in individuele fouten en heeft twee heel slechte keepers. Dan red je het gewoon niet, klaar.”

Quote Wat voor Ranković gold, geldt ook voor Brood. Je bent zo goed of zo slecht als je materiaal. Aad de Mos

Datzelfde geldt, zegt hij met pijn in zijn Haagse hart, voor ADO. ,,Ik kan best begrijpen dat Ruud Brood trainer is geworden daar. Je bent tenslotte liever trainer van een eredivisieclub dan van, pakweg Baronie. Alleen: wat voor Aleksandar Ranković gold, geldt ook voor Brood. Je bent zo goed of zo slecht als je materiaal. En het materiaal van ADO is gewoon slecht. Dat uit zich in voetballende én communicatieve zin. Op Michiel Kramer na, is er niemand die coacht. Enige wat ADO nog kan redden, is een echt goede middenvelder erbij. Zo niet, dan wordt het een kansloos verhaal.”

Volledig scherm Aad de Mos. © BSR Agency

Kees Kwakman, oud-prof en nu analyticus van FOX Sports, ziet ook de problemen bij ADO Den Haag en FC Emmen. Over eerstgenoemde club zegt hij: ,,Ik vind het allang knap dat Ruud Brood met dit elftal al wat puntjes heeft gepakt. Want, eerlijk: ik geloof niet echt in ADO. Al jaren voel je aan dat het een keer fout gaat daar. En dat zou heel goed dit seizoen kunnen zijn. Ze missen eenvoudigweg kwaliteit.”

En over FC Emmen: ,,Bij Emmen zie je zeker wel een bepaald idee achter de manier van voetballen. Alleen vrees ik dat die club het grootste slachtoffer is van het voetballen in coronatijd. Mede vanwege het fanatieke publiek won FC Emmen thuis bijna alles. Nu zie je dat ze dat voordeel niet meer hebben. Dick Lukkien zal er echt alles uit moeten persen, want kwalitatief zit er niet veel meer in.”

Met PEC Zwolle en VVV, ziet Kwakman ADO en Emmen gaan uitmaken welke twee clubs rechtstreeks degraderen. ,,En als bij RKC Kostas Lamprou en Anas Tahiri onverhoopt wegvallen, zou die club toch ook nog wel eens in de problemen kunnen komen.” Volgens de Volendammer hoeft Fortuna Sittard niet te vrezen voor de eerste divisie. Datzelfde geldt voor Willem II, de huidige nummer zestien. ,,Fortuna heeft het goed voor elkaar en in Tilburg lopen genoeg goede voetballers, die gaan echt nog wel stijgen.”

Volledig scherm Kees Kwakman. © BSR/SOCCRATES

De Mos maakt zich daarentegen wél grote zorgen over Willem II. ,,Ik hoor het Ernst Happel, de beste trainer die op deze wereld heeft rondgelopen, nóg zeggen: Mittelfeld, Mittelfeld, Mittelfeld. Het middenveld is de belangrijkste linie in je ploeg”, aldus De Mos. ,,Willem II blijft ondanks de slechte klassering vrolijk 4-3-3 spelen, houdt open huis achterin, maar vergeet wat echt belangrijk is: balafpakkers op het middenveld. Die missen ze. En als je een speler als Mike Trésor zo weinig in stelling kunt brengen, kom je echt niet makkelijk weg onderin. Dat zelfs het zwakke VVV hoger staat, is alleszeggend. Willem II kan zomaar in de play-offs om degradatie terecht komen.”

Quote Je hebt een stuk of zes, zeven clubs die nauwelijks voor elkaar onder doen. Dat maakt de eredivisie hartstikke spannend en leuk. Kees Kwakman

Kwakman noemt het veelzeggend voor de eredivisie, het feit dat zelfs de vorig jaar zo glanzende Tricolores nu in de sores zitten. ,,Je hebt een stuk of zes, zeven clubs die nauwelijks voor elkaar onder doen. Dat maakt de eredivisie hartstikke spannend en leuk.”

De Mos wil graag besluiten met een boodschap aan al die clubs die nu dolende zijn: Neem een voorbeeld aan FC Twente, de club die na jaren van rampspoed volledig is opgeleefd. ,,De kracht van een club zit ‘m in je technisch directeur. Jan Streuer heeft in Enschede gezorgd voor een Ajax-voorhoede, die zich kan meten met de Ajax-voorhoede in Amsterdam. Heel knap. Streuer maakt met zijn aankoopbeleid het verschil tussen rechterrijtje-voetbal of voetballen in de subtop van de eredivisie.”