Poll | Wat is de mooiste overwinning van Oranje deze eeuw?

Frenkie de Jong scoort voor het eerst in Oranje: ‘Zat er al even op te wachten’

0:07 Met zijn eerste treffer ooit voor het Nederlands elftal gaf Frenkie de Jong het startsein voor een prachtige uitzege op Duitsland (2-4). ,,Ik zat er al even op te wachten”, zei hij over zijn 1-1. ,,Maar dit was een mooie. Ik kon de bal heerlijk aannemen. Daarna was het makkelijk scoren.”