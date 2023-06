Poll | Slot, Steijn Jans of toch een ander: wie moet de Rinus Michels Award vanmiddag winnen?

Henk de Jong werkt aan terugkeer als voetbal­trai­ner: ‘Ik snap Sjors Ultee als hij mij als bedreiging ziet’

Henk de Jong wil in september terugkeren als trainer in het betaald voetbal. Hij laat nog in het midden of dat bij SC Cambuur is. Dat zegt de 58-jarige coach in de sportpodcast van Omrop Fryslân.